Hasmark Strand: Mette Landtved-Holm (V), udvalgsformand for Erhverv, Kultur og Fritid og Anders Thingholm (K), udvalgsformand for Teknik og Miljø er særdeles begejstret i forhold til til planerne om en helt ny pier på omkring 200 meter ved Hasmark Strand.

- Jeg synes, at det er et rigtig spændende projekt. Det vil være et aktiv for vores turisme ude i Hasmark - men også vores lokale borgere vil få gavn af det, hvis familien tager madpakken med og vil hygge sig i strandoasen og gå en tur ud på pieren og nyde udsigten, siger Mette Landtved-Holm.

Hun bakkes op af Anders Thingholm, der også ser flere fordele ved projektet.

- Jeg tror, at både turister på campingpladsen og i de øvrige områder på Nordfyn vil have store glæde af pieren. Men den er meget mere end en badebro - både og havkajakker kan lægge til, og det vil dermed også være en gevinst for det maritime miljø. Men det er også kostbart, da det er et projekt til omkring fem millioner, påpeger Anders Thingholm.

Er det for mange penge at smide i sådan et projekt?

- Det koster mange penge at udvikle vores strandområder. Det gør det også i Bogense, hvor man er i fuld gang med både at vedligeholde marinastrand og molen, men i sidste ende skal vi jo have råd til i budgettet - og det må vi se på, når vi kommer tættere på budgetforhandlingerne, som skal lukkes inden oktober, siger Anders Thingholm.

Det er Mette Landtved-Holm enig i.

- Der er en stor investering, så det kommer selvfølgelig også an på, hvordan vores økonomi ser ud, når forhandlingerne med KL er helt på plads. Først der kan vi se, hvordan rammen er til service og anlæg for os. Men for nuværende er jeg meget positiv omkring projektet, understreger Mette Landtved-Holm.

Kan du se noget negativt ved projektet?

- Nej, det har jeg svært ved, siger Mette-Landtved-Holm.