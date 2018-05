ANMELDELSE: Man sætter sig sjældent ned og læser en bog om skakkens mysterium, hvis man ikke selv har prøvet en siciliansk åbning eller den hensygnende kongegambit.

Det kræver i hvert fald mere end almindelig interesse for finesserne i fodboldspillet at læse bogen af fodboldtænkerne Bo Kampmann Walther og Jakob Genz med titlen "Fodboldholdet" . Spillet er på topniveau de senere år blevet så komplekst, at det i virkeligheden ikke giver mening at bruge de taktiske tal-opstillinger 4-4-2, 3-5-2 eller 4-3-3, fordi de fortæller om en statisk tilstand og iøvrigt sjældent tager stilling til, om tal-betegnelserne dækker over positioner, når et hold forsvarer eller når et hold angriber.

Og mellem tallene er jo alle de mellemrum, som spillerne i virkeligheden bevæger sig i. Mellemrum er der, hvor de andre ikke har organiseret sig, og i virkeligheden er det meget vigtigere om spilleren kan se rummene og bruge dem, og det har intet med tal at gøre.

Spids ører og læs denne beskrivelse fra bogen:

"I virkeligheden er der to slags falske 11'ere. Den multifunktionelle, multipositionelle Eden Hazard er afhængig af 9'eren, der bevæger sig dygtigt og intelligent. Og så er der Arjen Robben, der meget ofte vil gøre det hele selv. Regnbuebarnet Hazard er en konverteret 11'er. Arjen Robben er en inverteret 11'er. Begge er derfor "falske"."

Således kan fodboldspillet begå sig på café-bordene i det indre København med et køligt glas Chablis som inspiration til at fordøje disse sofistikerede bemærkninger om to fodboldspillere, der sikkert selv er bedøvende ligeglad med, hvad det hedder det, de gør. Men det jo rigtigt, at tal-betegnelserne udspringer fra en gammel opfattelse af fodboldspillet, hvor målmanden havde nummer 1 og venstre wing nummer 11. Nu er sågar målmanden blevet en falsk 5'er, fordi han ikke mindst personificeret ved Manuel Neuer er blevet den sweeper, som Franz Beckenbauer var i gamle dage og tilsatte funktionen foran forsvaret, så han kunne kalde sig libero, som var en italiensk opfindelse. 4'eren var højre half og 6'eren venstre half i det såkaldte WM-system og det endte så med, at 4'eren faldt tilbage og blev stopper, mens 6'eren blev den mest defensive af andre centrale midtbanespillere.

Og sådan kan det blive ved. Det er ganske lifligt at svælge i den slags og hele det univers bestod kun, hvis fodboldspillet ikke havde den hos nogen forkætrede offside-regel. Her ved alle vi kendere jo godt, at de, der vil røre offside-reglen i virkeligheden ikke har forstået spillets mangfoldighed og kringelkroge.

Egentlig bliver bogen lige nørdet nok i visse passager og ja vi ved godt, at I kan alle de svære ord, men derfor er det alligevel spændende at læse om jer spinatfugles tanker.

OB's nu fyrede cheftræner Kent Nielsen sagde engang i en træningslejr i Spanien, før han blev sendt på porten - måske fordi hans konverterede midtbanefolk ikke spillede direkte nok op til falske angribere:

Jeg tror, at mandsopdækningen over hele banen vender tilbage. Til gengæld vil det chokere mange, at det i virkeligheden måske var Richard Møller Nielsen, der opfandt 3-5-2-system på OB's mesterhold fra 1977. Længe før de folk med internationalt snit fandt på det.

Med hensyn til mandsopdækningens genkomst er det noget med, at genpresset nu kan foregå overalt på banen og er man konstant i nærheden af sin modstander, så kan man jo kalde det, hvad man vil. Ellers skal man jo falde ud eller falde ned. Eller tømme rummet. Eller gå selv.

1-0 og tilbage til studiet.

4 stjerner

Bo Kampmann Walther og Jakob Genz

"Fodboldholdet - Et taktisk blik på moderne, international fodbold.

186 sider - gennemillustreret - kr -199,00 kroner. Er udkommet

Forlaget Hovedland