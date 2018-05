ODENSE: Ford Classic Club DK fylder 25 år og fejrer det med stort træf på Odense Væddeløbsbane med andre hestekræfter her end normalt lørdag fra klokken 10 til 16. Her er 200 Ford-biler som Popular, Cortina, Corsair, Consul, Escort og mange andre. Derudover er der stumpemarked og konkurrencer på dagen, der er åben for alle Ford-entusiaster. For en sluttet kreds fortsættes med festmiddag, Ford-historier og rock-pop-koncert. (RAS)