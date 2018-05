Politiet måtte rykke ud for at hente løbsk slange i Odense

Den syner ikke af meget. Og den er ikke farlig. Ikke desto mindre måtte politiet gå forsigtigt til værks, da de måtte rykke ud til Pilegården i det nordøstlige Odense for at få fat i en slange, der var blevet observeret af en borger. Den lille brune fyr er en baby kornsnog og ikke normalt en slange, der findes i den danske natur. Derfor er politiets teori, at den må være stukket af fra et privat terrarium et eller andet sted i nærheden af, hvor den blev fundet.

Og nu vi er i gang med afdelingen for eksotiske dyr, er der også fundet en gulkindet amazone papegøje på Kalørvej i Odense V,

Kan du genkende slangen eller papegøjen og mangler den derhjemme, kan du kontakte Fyns Politi med henblik på at få den udleveret igen. Det kan ske på tlf. 114. Og her skal man oplyse sagens nummer. Slangen: 2300-60111-00013-18. Papegøjen: 2300-60111-00012-18