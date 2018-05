- Det bliver virkelig, virkelig et spændende DM i år, hvor jeg er sikker på, at vi er garanteret topsport, som udlandet ser op til, siger hun til Sport Fyn.

Broholm Horseshow hang ellers lige pludselig i en tynd hestehale, men torsdag i sidste uge blev det afklaret fra landbrugs- og fødevareorganisationen Seges og Dansk Rideforbund, at der ikke er fundet nye tilfælde af den aggressive herpes virus 1. Derfor blev anfalingen om at undgå gruppe-opstaldning ophævet.

Men nu er faren drevet over. Arrangør Anne Lütken kan nu forsikre, at DM i dressur på Broholm Gods bliver afholdt den 7. til 10. juni.

Prinsessen er dog i bund og grund nøgtern og afklaret i vurderingen af DM-stævnet hos de allerbedste.

- Der er måske ikke så meget spænding om guldet, men der bliver virkelig kamp om sølv og bronze, som der er flere ekvipager i spil til, tilføjer hun.

Guld-favoritten Cathrine Dufour kan vinde DM-stævnet for tredje år i træk på Atterupgaards Cassidy. Ekvipagen er i øjeblikket rangeret som verdens nummer fire.

- Jeg vil prøve at være nøjagtig lige så skarp som de andre år, og så tager vi den derfra. At være Danmarks bedste er en drøm, som jeg vil blive ved med at jagte, men der er mange gode om budet, siger den 26-årige beskedent.

Alle boksene er blevet desinficeret efter opsætningen, så frygten for herpes-udbrud skulle være helt elimineret. Hver ansvarlig for hestene skal skrive under på, at hesten ikke har tegn på smitsom sygdom i 10 dage op mod stævnet. I den periode må hesten ikke have haft over 38,3 i temperatur eller mere.

Det er 15. gang, at der rides dressur på Broholm Gods om DM-titler og det er igen et stjernespækket felt, der er med i klasserne for dressur og paradressur og Agria U25-mesterskab.

DM-stævnet et samtidig udtagelsesstævne World Eqestrian Games i Tryon i USA.

DM-klasserne i dressur-klasserne finder sted torsdag, fredag og søndag. Alle tilmeldte starter torsdag i Grand Prix, hvorefter 24 ekvipager går videre til fredagens Grand Prix Special. Her findes de 15 ekvipager, der skal ride om medaljerne i søndagens finale i det frie program.

Para-rytterne rider om medaljer i alle fem grader. Der er opvarmningsstævne torsdag og faste programmer fredag og de frie programmer i finalerne lørdag eftermiddag.