FODBOLD: Om kort tid melder OB ud, at man agter at blive med den professionelle afdeling i Ådalen efter at have foretaget moderniseringer og ombygning af anlæg og især klubhuset i Ådalen.

Der ligger allerede skitser og tegninger og der forestår stadig dialoger med fredningsmyndighederne på grund af åløbet.

Det er ikke lykkes at få kontakt med sportsdirektør Jesper Hansen i sagen, men han sagde forleden i podcasten "Stemmer fra Ådalen":

- Der er lavet skitser, og der er skred i tingene og vi vil meget snart melde noget ud. Pengene er bevilget til projektet i Ådalen og processen er i gang, sagde sportsdirektøren.

Ifølge Sport Fyns oplysninger er planen at modernisere klubhuset og udbygge det og det er her fredningsmyndighederne holder skarpt øje med, hvad der sker.

OB vil gerne bygge længere ud end den barak, der hidtil har udgjort det for U19- og U17-omklædningen. Den ligger mellem klubhuset og bane 1. Men fredningsmyndigheden har hidtil erklæret, at OB ikke må bygge længere ud, end det er gjort med barakken, så der skal i givet fald gives dispensation.

Spillerne har gennem længere tid klaget over forholdene i klubhuset, der er fra september 1968 længe før, at der overhovedet blev indført kontraktfodbold i 1978. Det er altså snart 50 år gammelt og ud over tilførsel af først to barakker og siden en nedgradering til en barak, er der sket meget lidt ud over en nyrenovering af køkkenet.