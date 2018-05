Ved at klæde sig ud som julemand og begejstret stå og heppe i vejkanten er Peer Pedersen fra Brenderup ved at blive en kendt figur ved de store cykelløb. Senest viste han sig ved Giro d' Italia.

Brenderup: Til alle tider har der hersket tvivl om, hvorfra julemanden kommer, og med lidt god vilje kan Brenderup nu også række fingeren i vejret og gøre hævd på hans tilstedeværelse.

I hvert fald når det gælder om at stedplacere den julemand, som nu igennem flere år har hoppet rundt til store europæiske cykelløb.

Peer Pedersen hedder han. Han er netop kommet hjem efter at have gjort sig bemærket som julemand ved Giro d'Italia. Han elsker cykelsport, og dybest set bruger han tid og penge på at forvandle sig til julemand for at støtte de danske ryttere - og til det formål passer de rød-hvide farver perfekt.

Ligesom det store dannebrogsflag, han bringer med sig, også medvirker til, at han i farten let genkendes af rytterne. Han var i år til stede på to bjergetaper i Giro d'Italia. Ved den ene var 20.000-30.000 mennesker samlet på bjerget. Peer Pedersen valgte at stå, hvor stigningen var værst. Han blev genkendt af flere danske ryttere. De var i forvejen bekendt med ham og hilste begejstret.

- De bliver glade, når de ser den danske julemand.