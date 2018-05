Debat: Svendborgs kedelige dumperekord

Læserbrev: I lørdagens avis kunne vi læse, at Svendborg ligger i den absolutte bund i Danmark, når det kommer til privat jobskabelse, og har, som én af kun fem kommuner i Danmark, haft negativ jobvækst. Det gjorde mig oprigtig talt ked af det, men desværre ikke specielt overrasket.

Jeg er født, opvokset og uddannet på Fyn, og føler mig som fynbo med stort F, men arbejde og ægteskab førte mig i 27 år til en mindre stationsby i Viborg-området, en by på størrelse med Stenstrup. To af mine nærmeste naboer var uddannede håndværkere, men havde i en tidlig alder startet produktions-virksomheder, som hurtigt kom til at beskæftige 50 og 200 medarbejdere. Der var adskillige andre mindre og store virksomheder i byen, og efter sigende havde den lige så mange arbejdspladser som indbyggere. Der var med andre ord en stor iværksætterkultur i området, det på trods af, at byen ikke lå specielt gunstigt og med 35 km til nærmeste motorvejstilkørsel.

I 2005 førte et jobskifte min kone og mig til Sydfyn, hvor vi har boet siden, og det har vi bestemt ikke fortrudt. Vi har mødt en venlig og imødekommende befolkning, et fint kultur- og foreningsliv, altsammen i et skønt landskabeligt område, rent ud sagt et smørhul.

Jeg har naturligvis ikke kunnet lade være med at reflektere og sammenligne mine oplevelser i det jyske og det sydfynske, og jeg har også spekuleret over, hvorfor der tilsyneladende er så lidt gang i erhvervsliv og jobskabelse hernede, nu dokumenteret i ovennævnte kedelige undersøgelse.

Jeg tror, det bl.a. skyldes mentalitet og erhvervsklima, to flygtige, men dog vigtige, begreber. I den sydfynske mentalitet har jeg oplevet en stor tilfredshed og en overbevisning om, at vi bor det dejligste sted, i hvert fald i Danmark - "Vi har det jo gå't, som vi har det". Det skaber rare mennesker, som er dejlige at omgås. Men det er nok ikke det bedste udgangspunkt for iværksætterdynamik. Midt- og vestjyderne har måttet kæmpe med en mere genstridig jord og natur, og måske har denne" kamp for føden" sat sig i mentaliteten og skabt et stærkt iværksætter-gen. Jeg oplever også en meget stor "regelrethed" hernede, hvor jyderne er mindre autoritetstro og mere fleksible.

Med hensyn til erhvervsklima udgør samspillet med det offentlige en væsentlig rolle. Jeg hørte engang en radioudsendelse om en af de midtjyske kommuner, der det år var kåret til den mest erhvervsvenlige kommune i Danmark. Lederen af forvaltningen fortalte bl.a., hvordan man havde en procedure, der gik ud på, at når en virksomhed ansøgte om tilladelse til oprettelse, nybygning, flytning, udvidelse, ændring af produktion, arealanvendelse m.v., kom der i løbet af få dage en kommunal medarbejder ud og diskuterede sagen med virksomheden. De lovgivningsmæssige rammer skulle naturligvis være i orden, men som regel fandt man efter en god snak en hurtig løsning.

Det er mit indtryk, at sådan fungerer det ikke i Svendborg. Her politianmelder forvaltningen en landmand, der har oprenset en tilgroet grøft på sin jord, og jeg har hørt om lange sagsbehandlingstider i forbindelse med ændringer af produktionen. Måske har byens meget "røde" fortid sat sig i mentaliteten i embedsværket. Under alle omstændigheder er det de lokale politikeres opgave at sørge for fremme af et godt erhvervsvenligt klima, hvis vores kedelige dumperekord som erhvervskommune skal ændres. Det synes jeg sydfynboerne fortjener.

Vores lederskribent Carsten Olsen kalder på hjælp fra beskæftigelsesministeren, men ærligt talt, hvis Lolland og Jammerbugt Kommuner kan skabe jobvækst, kan vi nok også uden ministerens hjælp, og vi skal jo helst ikke bekræfte Herning-borgmesterens ord om os som en klynkekommune.