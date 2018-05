Debat: Tag passet fra børnesexkrænkere

Læserbrev: I Australien fører myndighederne en hård kurs over for pædofile sexkrænkere. Hvis man i Australien dømmes for pædofili, så har det bl.a. den konsekvens, at den pædofile - efter at have siddet i fængsel - får inddraget sit pas, så vedkommende ikke kan rejse ud i verden og gennemføre nye sexovergreb i fattige lande under myndighedernes radar. Man vil altså ikke passivt eksportere sexovergreb ved blot at lade folk rejse ud af landet og forgribe sig andre steder. Så er sexkrænkerne nødt til at blive hjemme - hvor myndighederne vel at mærke holder et skarpt øje med dem. Det er et godt princip, de har i Australien.

Jeg kunne godt tænke mig, at vi gjorde noget lignende det samme i Danmark. At vi skærper straffene for at begå overgreb mod børn markant, så man sidder fængslet i flere år (og gerne med medicinsk kastration). At dømte pædofile får inddraget passet efter endt afsoning. Og at myndighederne holder skarpt øje med vedkommende, så man sikrer, at risikoen for nye overgreb holdes i nede.

Da Folketinget behandlede Dansk Folkepartis beslutningsforslag om at tage passet fra de pædofile, stod vi desværre ene i sagen. Man kan ærgre sig over, at de andre partier ikke ville være med.

Vi skal gøre absolut alt, hvad der er muligt, for at holde Danmark trygt og passe på, at børn og unge ikke falder i hænderne på pædofile krænkere - derfor skal vi også stramme reglerne markant. Netop det arbejder Dansk Folkeparti på.