Debat:Ældre.Gammel mad smager ikke godt

Læserbrev: Det gode Madhus producerer og leverer mad til plejehjem, ældre og svage medborgere her i kommunen. Ernærings-mæssigt er den masseproducerede middagsmad, lige når den tages af komfuret, kvalitetsmæssigt sikkert helt i top, og tilmed velsmagende, men efter nedkøling og genopvarmning har maden en tendens til at miste både ernæringsværdi og velsmag.

Det går over min forstand, at nogen kan postulere, at flere dage gammelt vacuumpakket mad efter opvarmning smager godt. Storkøkkener har på mange områder deres berettigelse, OUH Svendborg Sygehus får maden leveret fra OUH's køkken i Odense, men den er fremstillet og leveret samme dag til det lokale sygehus, hvor de lokale ernæringsassistenter står for den sidste tilberedning.

Det bør det også være rundt på alle de kommunale plejecentre/hjem i Svendborg. Det er luset sparepolitik at lade det gå ud over vores medborgere, som er afhængige af, at andre tilbereder dagens hovedmåltid.

Dermed følgende forslag: Hvad med at Svendborgs lokale storkøkken Det Gode Madhus på daglig vis bragte den varme frisklavede mad ud til samtlige modtagere af deres ydelser? På flere plejecentrene er der små modtagekøkkener, hvor der (FAA lørdag den 19. maj), bliver produceret små lune retter både til morgenmad og frokost, som beboerne får tilbudt.

Selvfølgeligt skal dagens hovedmåltid også være frisklavet og ikke opvarmet produkt, der er op til flere dage gammelt, før end den anvendes. Det kan vi i min verden ikke være bekendt. Alt for dyrt vil nogen nok besvare dette forslag med, men nogen gange skal man investere for at spare.

Sluttelig kan ovennævnte forslag sætte flere folk i arbejde, som kan bidrage med skattekroner til den slunkne kommunekasse. Det er da ikke så ringe endda.