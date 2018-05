Formand for Ældrerådet i Svendborg tager afstand fra politisk udmelding om, at der er tilstrækkeligt med fedt at skære i på ældreområdet.

- Det synes jeg ikke, han kan være bekendt at sige. Vi har rimelige og ordentlige vilkår for de ældre i kommunen, men det er ikke fedt. Det er bare sådan, det skal være, siger han.

Han er samtidig harm over de udmeldinger, der er kommet fra flere politikere. Den konservative Henrik Nielsen udpegede ældreområdet som et sted, hvor "der sagtens kan findes penge, uden at det gør alt for ondt" og hvor der er "tilstrækkelig med fedt".

Sparekataloget I sparekataloget er der spareforslag for i alt 20,1 millioner kroner på ældreområdet. Blandt forslagene er:Nedlæggelse af en sektion i hjemmeplejen: 1.900.000 kroner Hverdagsrehabilitering samles i en sektion: 500.000 kroner Omlægning af klinisk vejledning for elever og studerende: 500.000 kroner Sammenlægning af tre demensdagcentre: 600.000 kroner Skære antallet af rehabiliteringsterapeuter fra otte til fem: 1.400.000 kroner Centralisering af sygeplejedepot, effektivisering og øget egenbetaling: 850.000 kroner Lukning af mindre plejecenter: 1.700.000 kroner Reduktion i fritvalgspulje: 1.900.000 kroner Reducere pulje til tyngdetilpasning: 2.000.000 kroner Hjælpemidler (justering af serviceniveau, nye indkøbsaftaler mv.): 1.050.000 kroner Lukning af køkkener på tre plejecentre (harmonisering af madordning): 1.000.000 kroner Harmonisering af lønbudget på Plejecenter Strandlyst: 750.000 kroner Stop for tilskud af mad fra Det Gode Madhus (2 kr. pr. hovedret): 750.000 kroner Stop af forskningsaftale, træning i varmtvandsbassin, reducering til pc-læger: 1.200.000 kroner Nedjustering af grundnormering på plejecentre: 4.000.000 kroner

Svendborg: Formand for Ældrerådet i Svendborg, Bent Aage Rasmussen, frygter det værste, efter at flere politikere torsdag har udpeget ældreområdet som et oplagt mål for de massive besparelser.

Budgetforhandlinger i gang: Ældreområdet kan komme til at holde for i sparerunde

Bent Aage Rasmussen tager også afstand fra Henrik Nielsens udmelding om, at der er penge at hente hos de ældre, fordi der er tilført midler via centrale pulje: Blandt andet via regeringens såkaldte Ældremilliard.

- Det er penge, der er givet til kommunerne for at forbedre forholdene for de ældre, og de har været med til at løfte ældreområdet. Nu bruger man dem så som en anledning til at spare, og det er dælme ikke rimeligt, siger Bent Aage Rasmussen.

Bruno Hansen (SF) og Lars Erik Hornemann (V) har også direkte peget på ældreområdet som et oplagt sparemål, og da ældrerådet onsdag holdt møde med borgmester Bo Hansen (S) var meldingen også, at området kan blive ramt ganske alvorligt.

- Det bryder jeg mig virkelig ikke om det her, og jeg frygter, at de rammer både borgerne og de ansatte. Hvis det bliver så voldsomt, som de siger, så kan de ikke undgå at ramme, hvor det gør ondt, siger formanden for Ældrerådet.

Hanne Klit (S), formand for Social- og Sundhedsudvalget, ser ingen vej udenom besparelser på ældreområdet, men hun afviser, at det bliver let.

- Jeg er enig i, at der kan findes besparelser på den administrative og strukturelle del, som ikke vil berøre den borgernære service i nævneværdig grad, men jeg er ikke enig i, at her sagtens kan findes en masse penge her, siger hun.

De Radikale og Dansk Folkeparti lovede på et vælgermøde i november at fritage ældreområdet for besparelser, men de to partier er stadig med i forhandlingerne på rådhuset.