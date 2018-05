En billet til Superligaen i fodbold er på spil, når Vendsyssel FF torsdag aften tager imod Lyngby i den første af to kampe.

Vendsyssel-træner Jens Berthel Askou mener, at spillerne er fysisk og mentalt rustet til at drille Lyngby.

- Vi møder et rutineret Lyngby-hold, hvor mange af spillerne har prøvet en del. Mange af dem vandt bronze sidste år og har spillet et hav af kampe i Superligaen og 1. division.

- De har et hold, der har prøvet en del og stået i presset før. De har vel været under pres, fra sæsonen startede, til nu.

- Og så er det et hold, der på den ene side ikke burde lade sig ryste, men på den anden side måske godt kan rystes, hvis vi kan chokere dem lidt fra starten, siger Jens Berthel Askou til klubbens hjemmeside.

Mens Vendsyssel er klar til oprykningskampene efter en tredjeplads i 1. division, har Lyngby været igennem en hård sæson i Superligaen.

Lyngby endte på en 12.-plads ud af 14 hold i grundspillet, en fjerde- og sidsteplads i slutspilspulje 2, en samlet sejr over Silkeborg i de første playoffkampe samt et efterfølgende samlet nederlag til Randers FC.

Jens Berthel Askou forventer en tæt affære over de to kampe.

- Når kampen fløjtes op, er det jo en fodboldkamp med de forskellige aktioner og taktiske ting, som alle fodboldkampe indeholder.

- Vi skal spille som i enhver anden fodboldkamp, dog med det in mente, at vi ikke er tvunget til at jagte. Det giver måske et andet kampbillede end de sidste kampe, vi har spillet, siger Vendsyssel-træneren.

Kampen mellem Vendsyssel og Lyngby fløjtes i gang torsdag klokken 18.