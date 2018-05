Fredericia: Retten i Kolding valgte onsdag eftermiddag at varetægtfængsle en 27-årig fredericianer for indbrud mod blandt andet Cafe Fic i Fredericia Idrætscenter. Den 27-årige blev anholdt tirsdag og fremstillet i grundlovsforhør onsdag. Udover indbruddet i cafeen er han sigtet for yderligere en række mindre forhold. Det har ikke været muligt at få oplyst, hvorvidt den 27-årige var alene om indbruddet, eller hvad han fik med sig.