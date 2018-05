Tranekær: Medicinhaverne i Tranekær er blevet 10 år her i foråret. Det fejres med et plantemarked lørdag 26. maj, og samtidig er der gratis adgang til Medicinhaverne. Datoen 26. maj er valgt for også at fejre, at Langelands Biavlerforening netop den dag åbner Besøgsbigården i Tranekær.

Traditionen tro vil der være masser af planter til salg. Der er planter fra Medicinhaverne, og der er masser af planter, som private havefolk har til salg. Der er planter til krukker, til staudebedet, køkkenhaven, vindueskarmen, kirkegården med videre, og der er ligeledes salg af den såkaldte Tranekær-rose og af gamle langelandske æbletræer, for Medicinhaverne arbejder også for og med Den Langelandske Kulturarv.

I år er der en sporleg for børn "Find Havenissen". Der udtrækkes tre præmier, som sendes til de heldige vindere.

Den kendte have-konsulent og - arkitekt Jann Poulsen viser rundt i Medicinhaverne kl. 13. Jann Poulsen har lavet hele planen for anlæggelse af Medicinhaverne, og nu er han blandt de 35-50 frivillige, som hver tirsdag mødes for at passe haverne.

Medicinhaverne udvikler sig hele tiden, og i år er vi gået i gang med arbejdet med den femte temahave, "Haven for infektioner og immunsystem" med undertemaet Hildegard fra Bingen, men den når ikke at blive færdig i år.

Takket være en bevilling 100.000 kroner fra Langeland Kommune er Medicinhaverne ved at få lagt vand ind i Laden, hvor der etableret toilet, men det er desværre ikke færdigt på selve dagen, så man er stadig nødt til at benytte faciliteterne på TICKONS parkeringsplads. (EXP)