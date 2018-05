Fredericia: En af byens p-vagter måtte onsdag eftermiddag indkassere både et skub og et knytnæveslag, da han var i færd med at notere en ulovlig parkering i Kirkestræde.

Det var ifølge politiet en 19-årig ung mand fra Kolding, som under noget tumult på stedet slog og skubbede p-vagten.

P-vagten udløste sin overfaldsalarm, og en politipatrulje var fremme kort efter. Her blev den 19-årige anholdt og sigtet for overfaldet.

- Det fremgår af rapporten, at der var mange mennesker til stede i området. Det var sidste skoledag for gymnasiet, og der var mange unge mennesker i byen. Den unge mand kommer fra Kolding, så hvorvidt han har noget med sidste skoledag at gøre eller ej, er svært at fastslå, oplyser vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard Nielsen, Patruljecenter Syd.

Det fremgår ikke, hvilke skader p-vagten fik ved overfaldet.