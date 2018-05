Niels Smedegaard bliver ny formand for interesseforeningen Danske Rederi. Han er topchef for rederiet DFDS.

Interesseforeningen Danske Rederier fortæller, at Niels Smedegaard er valgt til ny formand på foreningens generalforsamling torsdag. Han erstatter Claus V. Hemmingsen fra A.P. Møller - Mærsk.

Niels Smedegaard, ej at forveksle med tidligere administrerende direktør for A.P. Møller - Mærsk Nils Smedegaard Andersen, er administrerende direktør for det store danske rederi DFDS.

- Det er en stor fornøjelse at få mulighed for at lede arbejdet for det danske rederierhverv.

- Vi er en stærk klynge med masser af potentiale og stærk opbakning fra et bredt flertal i Folketinget til at holde kursen og skabe endnu mere værdi for Danmark, skriver Niels Smedegaard i en pressemeddelelse.

Danske Rederier er skibsfartens interesseorganisation. Søfart og handel er Danmarks største eksporterhverv.

Interesseforeningen, der historisk har været ganske indflydelsesrig, blev skabt i 1884. Med en af verdens største handelsflåder som medlemmer spiller Danske Rederier også en vigtig rolle internationalt.