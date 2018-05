datatjek

Det har været nødvendigt at ansætte en såkaldt databeskyttelsesrådgiver og udarbejde en særlig politik for databeskyttelse for at honorere kravene om persondatabeskyttelse kommunalt.

Fredericia: Fredericia Kommune er godt forberedte på de nye krav til håndtering af persondata, som træder i kraft fredag. - Vi har travlt, men vi har forberedt os godt. Vi har nedsat et informationssikkerhedsudvalg, udarbejdet et udkast til politik på området, som er på vej til politisk behandling, lavet procedurer, vejledninger og dokumentation, fortæller Margit Britt Berg, der er i samme forbindelse er ansat som kommunens nye databeskyttelsesrådgiver. “ Vi har travlt, men vi har forberedt os godt. Databeskyttelsesrådgiver i Fredericia Kommune Margit Britt Berg Internt i kommunen er der afviklet kurser og uddannelser for ledere og medarbejdere, og der er sikret, at man samarbejder og har opmærksomhed på datasikkerheden i organisationen. - Vi har været i løbende dialog med Kommunernes Landsforening, for det er en indsats, som hele tiden skal vurderes, opdateres og finjusteres, siger Margit Britt Berg.

Hestearbejde

Margit Britt Berg understreger, at de fleste regler i dataforordningen rent faktisk gælder allerede nu. - De fleste såkaldt nye regler ligner til forveksling de paragraffer, som allerede var i den danske persondatalov, og som har været gældende for os i omkring 18 år. Derfor er der også rigtig meget, som vi allerede gør og har gjort meget længe, siger hun. - Hvad har den største udfordring været? - At få opdateret alle vores databehandleraftaler med vores leverandører, så de lever op til de nye krav i forordningen - det har været lidt et hestearbejde, siger Margit Britt Berg. - Har reglerne betydning for, om de ansatte kan arbejde på bærbare computere eller ej? - Nej, det er stadig i orden at arbejde på bærbare computere, for de er stadig på det samme netværk og i de samme systemer, som hvis vi arbejder fra en stationær pc. Men det vi både i dag og fremadrettet skal være opmærksomme på er, at der ikke er nogen, der kan kigge med på for eksempel togturen, og at vi håndterer selve transporten af vores pc korrekt til og fra arbejde, siger Margit Britt Berg.

