Korinth/Faaborg: Det er ikke længe siden, at de frivillige, der arbejder hårdt på at få renoveret og genskabt Korinth Kro, kunne glæde sig over at få tildelt 825.000 kroner fra Realdania-fonden Underværker. Nu er projektet også blevet tilgodeset med 400.000 kroner fra LAG SØM - Den Lokale Aktionsgruppe for Syd-, Øst- og Midtfyn.

Foreningen Korinth Kro ønsker at renovere bygningerne og gentænke kroen som et moderne outdoor hostel med cykelværksted og cykelhotel, udendørs hængekøjehus, udekøkken, vildmarksbad, bålplads og plads til heste. Korinth Outdoor Hostel vil tilbyde overnatning og udleje lokaler til fest, foreningsbrug, møder, kurser og lignende. Ansøger har tidligere fået LAG-midler til renovering af anneks, og dette arbejde er tæt på gennemført, lyder det i beskrivelsen fra LAG SØM.

LAG SØM LAG SØM står for Den Lokale Aktionsgruppe for Syd-, Øst- og Midtfyn.Der var i denne runde samlet ansøgt for omkring 3,7 millioner kroner, mens der var godt 1,1 millioner kroner i puljen af dele ud af.



Der var indkommet 12 ansøgninger, hvoraf 6 projekter blev tilgodeset.



Udover Korinth Kro og Fiskehuset i Faaborg fik Øksendrup Cider, Sulkendrup Mølle, DanaDynamics og Ollerup Delingsførere del i pengene.

I anden etape af forvandlingen fra forsømt kro til forsamlingssted vil man renovere Borgersalen, som bliver mødested for lokale såvel som turister ved foredrag, fest, foreningsmøder og andre kulturelle arrangementer, oplyses det videre.

Renoveringen omfatter borgersalen med tilhørende faciliteter som facade, veranda og 12 sovepladser.

Når denne del er gennemført, er der skabt i alt 72 sovepladser.