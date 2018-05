Flere danskere kommer i arbejde, lønningerne stiger og huspriserne har slået førkriseniveauer. Alligevel er detailsalget - salget i butikker - ganske svagt. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

I december til og med februar var detailsalget decideret faldende. Den tendens blev vendt i marts, hvor detailsalget steg med 0,4 procent. Men stigningen er ikke fortsat.

April bød på en marginal stigning i detailsalget på 0,2 procent ifølge de seneste tal fra Danmarks Statistik.

- Så sent som i går fik vi med offentliggørelsen af forbrugertilliden en indikation af, at det hverken er humøret eller optimismen, der fejler noget hos de danske forbrugere.

- Ikke desto mindre peger de fleste foreløbige tal på, at forbrugerne ikke rigtig fik gang i forbruget i første kvartal, skriver makroøkonom hos Sydbank Søren V. Kristensen i en kommentar.

Han glæder sig over, at der trods alt er tale om en stigning. Dansk økonomi kører på to cylindre, eksporten og privatforbruget. Eksporten er afdæmpet, og derfor er der brug for privatforbrug.

Og det burde da også køre på skinner, da økonomien går frem, og de danske husholdninger efter alt at dømme får flere penge mellem hænderne.

- Forbrugerne har i den grad haft medvind på cykelstien igennem længere tid, hvor beskæftigelsen er buldret frem i lyset af lave renter og stigende boligpriser.

- Forsigtigheden blandt forbrugerne bliver ikke mindre bemærkelsesværdig af, at vi efterhånden befinder os langt inde i et økonomisk opsving.

- På dette tidspunkt af opsvinget ser vi ofte, at forbrugerne lader paraderne falde yderligere og lader optimismen få fat om pengepungen, skriver Sydbanks makroøkonom.

Tidligere på ugen viste tal for forbrugertilliden, at mens danskerne har god tro på bedre økonomi og flere i arbejde, så mener størstedelen af de adspurgte, at det ikke er tiden til at foretage større køb.