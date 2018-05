Per Modal så lastbil vælte på Vindeby Havn og sin båd blive tabt i havnen, da en søsætning gik galt. Hans ven, der hjalp til ved søsætningen, blev kastet i vandet

Vindeby: - Jeg har lige hørt, at der ikke er noget brækket, siger Per Modal. Og det er hverken hans båd, der i en forvreden stilling hænger i kranen fra en væltet lastbil lodret ned i havnebassinet i Vindeby på Tåsinge, han taler om.

Det er hans ven, der kom til skade ved uheldet og er kørt på skadestue med mistanke om brud på en arm og et ben.

Per Modal glæder sig over, at hans sejlerkammerat tilsyneladende er sluppet uden alvorlige skader og fortæller om uheldet, som fandt sted onsdag aften ved 20.30-tiden.

- Vi var ved at søsætte min Sagitta 35 fra en lastbil. Jeg stod med agterlinen på kajen, og min ven stod med den foreste line foran lastbilen på molen. Chaufføren havde netop spændt masten af, og begynder at svinge båden ud over kajkanten, da det går galt.

- Jeg ser, at lastbilen hæver sig, og pludselig vælter den med båden, som hænger i kranen, fortæller Per Modal, der så får øje på sin ven, der ligger i vandet under kranarmen.

- Der kommer folk løbende, og en sygeplejerske er der også. De hjælper ham op.

Per Modals stemme ryster, da han fortæller om sin ven.

- Mens han ligger i vandet og kigger op, tænker han på, om han mon får lastbilen i hovedet, siger han.

Lasbilen bliver heldigvis liggende på kajkanten.