Efter en opfordring fra USA's præsident, Donald Trump, har det amerikanske handelsministerium natten til torsdag dansk tid iværksat en såkaldt sektion 232-undersøgelse af den amerikanske bilimport.

Det oplyser handelsminister Wilbur Ross i en udtalelse.

Ministeriet vil undersøge, om landets import af biler og autodele påvirker den amerikanske nationale sikkerhed.

- Handelsministeriet vil gennemføre en grundig, fair og gennemsigtig undersøgelse af, om importen svækker vores nationale økonomi, og om den forringer den nationale sikkerhed, siger Wilbur Ross.

Kort forinden havde Trump sagt, at han havde spurgt handelsministeriet om at overveje en sektion 232-undersøgelse.

- Kerneindustrier som biler og autodele er afgørende for vores styrke som nation, lyder det fra den amerikanske præsident.

Hvis ministeriet konkluderer, at importen udgør en risiko, så kan det give Trump et juridisk grundlag for at indføre afgifter på bilimport.

Ifølge Wall Street Journal overvejer Trump at indføre afgifter på helt op mod 25 procent på bilimport.