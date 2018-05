En af de største trusler mod menneskeheden.

Sådan har den globale sundhedsorganisation WHO beskrevet udviklingen af multiresistente bakterier, der er forårsaget af overforbrug af antibiotika.

Men nu er danske forskere kommet et lille skridt nærmere mod at forstå, hvordan bakterierne udvikler resistens over for antibiotika, og hvordan de spreder sig.

Viden, der i sidste ende kan være med til at hjælpe os med at bekæmpe truslen. Det skriver Information.

Professor på Københavns Universitet ved Biologisk Institut Søren Sørensen har sammen med sin kollega Barth Smets på DTU Miljø undersøgt bakteriemiljøet i spildevand fra hospitaler.

Forskerne har først og fremmest fundet ud af, at de antibiotikaresistente bakterier spreder sig gennem vores spildevand. Og at bakterier kan overføre gener til hinanden i langt større omfang end hidtil antaget.

- Vi kan nu vise, at der sker meget mere genoverførsel og til mange flere forskellige bakterier, end vi har troet, og at der udvikles antibiotikaresistens i vores rensningsanlæg, siger Søren Sørensen til Information.

Han understreger, at vi ikke skal gå i panik - for sådan har det været hele tiden.

- Det gode er, at vi nu ved det, så vi kan gøre noget ved det, siger Søren Sørensen.

Når bakterier udveksler gener, betyder det kort og godt, at de kan få evner fra hinanden. Det er den måde, at en bakterie kan blive modstandsdygtig over for antibiotika.

Forskere har indtil nu troet, at det først og fremmest var tæt beslægtede bakterier, der kunne udveksle gener.

Men Søren Sørensen og hans kolleger har nu fundet ud af, at bakterier, der er meget forskellige, også er i stand til at overføre gener til hinanden.