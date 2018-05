En kranbil med en båd er væltet på Vindeby Havn på Tåsinge, og en person er angiveligt komme til skade med sin arm, men ikke alvorligt.

Det fortæller fynsamtsavis.dk's reporter, som er på Vindeby Havn, hvor et større menneskeopbud følger situationen.

- Folk her snakker om, at der er sket en menneskelig fejl, siger journalist Gitte Gedde.

Det var en lokal vognmand, som skulle have en båd i vandet, onsdag aften, men en fejl med et støtteben betød, at lastbil og båd væltede.

I den forbindelse kom en person, som hjalp til med at få båden i vandet, til skade med sin arm. Ingen personer var i lastbil eller båd, da uheldet skete.

Beredskabet blev onsdag aften klokken 19.30 kaldt ud til det der hed en større forurening med et olieudslip, men olieudslippet ser dog kun ud til at være på kajen.

Fynsamtsavis.dk følger situationen og arbejder på at få en kommentar fra indsatslederen på stedet.