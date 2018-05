Team Fjelsted var uden sin kaptajn i Holsted onsdag aften, efter at Peter Kildemand var involveret i et voldsomt styrt i den svenske eliteserie, tirsdag. Der kan vente Kildemand en længere pause. Men fynboerne snuppede alligevel overraskende sejr i Holsted.

Speedway: Team Fjelsted kan komme til at måtte undvære sin kaptajn, Peter Kildemand, i en længere periode.

Tirsdag aften var Kildemand involveret i et voldsomt styrt i en match for sin klub, Västervik, i den svenske eliteserie. Han blev efterfølgende kørt direkte på hospitalet, hvor han måtte blive natten over til observation. Han har formentlig pådraget sig en meget kraftig hjernerystelse.

Holsted Tigers-Team Fjelsted 37-47 Matchens gang: 1-5, 4-8, 7-11, 10-14, 12-18, 15-21, 18-24, 22-26, 27-27, 28-32, 32-34, 33-39, 35-43, 37-47.



Point Holsted Tigers:



Jakub Jamrog (A) 1 point i tre starter.



Rasmus Jensen (B) 11 point i otte starter.



Nicolai Klindt (B) 13 point i syv starter.



Michael Palm Toft (C) 5 point i fem starter.



Sam Jensen (D) 7 point i fire starter.



Martin Steen Hansen (D) 0 point i en start.



Point Team Fjelsted:



Grzegorz Zengota (A) 16 point i seks starter.



Frederik Jakobsen (B) 13 point i seks starter.



Anders Thomsen (B) 13 point i seks starter.



Valentin Grobauer (Tyskland) (C) 1 point i fem starter.



Christian Thaysen (D) 4 point i fire starter.



Bedste kørere: Holsted: Nicolai Klindt. Fjelsted: Grzegorz Zengota.



Tilskuere: 1735.



Team Fjelsteds næste match: Onsdag 30. maj kl. 18.30: Team Fjelsted-Holsted Tigers.



Bemærkninger: God start på sæsonen for de forsvarende mestre.

- Jeg har ikke brækket noget. Men I skulle se min hjelm. Den er helt flækker foran. Det var et meget voldsomt slag mod mit hoved. Jeg kan ikke huske noget fra styret, lød det onsdag morgen fra Peter Kildemand i en besked til sin sportschef i Team Fjelsted, Morten Svendsen.

Der kan meget vel vente Peter Kildemand en længere pause. Over for Morten Svendsen har Kildemand således allerede varslet, at han godt kan begynde at se sig om efter en erstatning til matchen på onsdag, hvor Team Fjelsted tager imod Holsted Tigers i en returmatch. Og mon ikke også Kildemand misser udematchen mod Region Varde Elite, fredag den 1. juni? En hjernerystelse er ikke til at spøge med.