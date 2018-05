Speedway: Team Fjelsteds Frederik Jakobsen har endnu engang fået et markant skulderklap fra landstræner Hans Nielsen. Et skulderklap, der viser, at landstræneren betragter det netop fyldte, 20-årige stortalent som en fremtidens kører i dansk speedway.

I år køres speedwayens hold-VM efter et nyt koncept. Ikke med store landshold men som en pardyst med kun tre kørere fra hver nation - to "voksnekørere" samt en U21-kører som reserve. Det er netop den reserverolle, som Hans Nielsen har udpeget Frederik Jakobsen til som supplement til Kenneth Bjerre og Michael Jepsen Jensen.

Sådan bliver VM i år Hold-VM i speedway køres i år efter et nyt koncept - som parløb.Det sker blandt andet for at få flere lande med. Ikke mange lande kan stille et fuldt landshold men mange har en, to gode kørere.



Danmark kører indledende runde i tyske Teterow lørdag den 2. juni mod Rusland, USA, Slovenien, Ukraine, Letland og Tyskland.



Den anden indledende runde afvikles i engelske Manchester tirsdag den 5. juni med følgende deltagere: Tjekkiet, Australien, Finland, Storbritannien, Frankrig, Italien og Sverige.



Nummer et og to i hver runde går direkte til finalerunderne, mens de to treere skal i opsamling.



De to finalerunder køres i Wroclaw, Polen, den 8. og 9. juni. Derfor er Polen kvalificeret direkte til Wroclaw.



De tre kørere, der skal repræsentere Danmark, er: Michael Jepsen Jensen (kaptajn), Kenneth Bjerre og Frederik Jakobsen (U21-kører og reserve). Samtlige lande skal stille med en U21-kører.

På spørgsmålet, om Frederik Jakobsen kun kommer i aktion, hvis enten Bjerre eller Jepsen Jensen bliver skadet, svarer Hans Nielsen:

- Sådan er det ikke. Hvis en af de to hovedkørere flopper og ikke viser form, så kan Frederik også komme i spil.

Navnene på de udvalgte kørere blev afsløret på Holsted Speedway Center onsdag eftermiddag kort før Team Fjelsted mødte Holsted Tigers i ligaen - en match, hvor Frederik Jakobsen, der allerede er B-kører, var nummer to i Team Fjelsteds opstilling. Fjelsted-køreren siger om udtagelsen:

- Jeg ønsker ikke, at de to andre bliver skadet. På den anden side er jeg klar, hvis jeg bliver bedt om at køre. Jeg er selvfølgelig glad for at være med og vil bidrage med hvad jeg kan - også uden for banen. Men jeg ved også, at der venter mig hårdt arbejde i de kommende år for at komme op på siden af de allerbedste.

Hans Nielsen kalder Frederik Jakobsen for "en super back up", og Erik Gundersen, der har ansvaret for speedwayens talentudvikling, tilføjer:

. Frederik er en formidabel holdspiller.