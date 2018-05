Jared Kushner, som er den amerikanske præsident Donald Trumps rådgiver og svigersøn, har omsider fået en permanent sikkerhedsgodkendelse på topniveau.

Det siger en "kilde med kendskab til sagen" til både New York Times og CNN.

Kushner, som er gift med Ivanka Trump, fik i februar frataget en midlertidig godkendelse fra forbundspolitiet (FBI).

Det betød, at præsidentens rådgiver ikke kunne få adgang til Trumps daglige briefing. Det er angiveligt på det møde, at de mest hemmelige ting deles i en snæver kreds.

FBI's baggrundstjek af Jared Kushner har ifølge New York Times stået på i et helt år.

Det er ifølge en ansat i Det Hvide Hus ikke usædvanligt for en person, som har en baggrund i finansverdenen med mange udenlandske kontakter, skriver avisen.

Spørgsmålet blev dog yderligere kompliceret i forbindelse med den aktuelle undersøgelse, hvor særlig anklager Robert Mueller efterforsker eventuelle forbindelser mellem Trumps valgkampagne og Rusland.

Jared Kushner havde holdt møder med russere. Men det står ikke klart, om disse møder skulle have udgjort en sikkerhedstrussel.

Det Hvide Hus' stabschef, John Kelly, beordrede i februar, at personer med midlertidige godkendelser skulle miste adgangen til de dybeste hemmeligheder. De skulle have en permanent tilladelse for at være med.