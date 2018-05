Kampen på Netplan Arena i Årslev mellem Årslev BK og Næsby BK blev reelt afgjort indenfor de første 43 minutter, hvor udeholdet gør det til 0-4 på mål af en tidligere spiller fra Årslev, Tobias "Bisse" Larsen der var bisset nok til at slå det sidste mål søm i Årslevs kiste.

Træner, Søren Møller fra værterne, var både overrasket og imponeret over modstanderens styrke i første halvleg, og betegnede holdet som det bedste hold hans spillere indtil nu har været oppe imod i denne sæson, men han og hans hold fik styr på Næsby i anden halvleg, men da var det for sent at komme tilbage i kampen.

Det er ikke mere end 10 dage siden at Næsby måtte melde afbud til en hjemmekamp mod Højfyn, men de mange skader er overstået, så med lidt forstærkning, formåede Næsby altså at gøre rent bord mod topholdet fra Årslev. (hol)