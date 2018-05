Onsdagsord: #RoyalRun

Klumme

Løb er ellers ikke rigtigt noget, der ligger godt til mig. Slidgigt i begge knæ og i ryggen sammen med et stort korpus er ikke den mest begunstigede baggrund for at løbe. Jeg har selvfølgelig løbet i mine yngre dage, dog uden rigtigt at blive særlig glad for den type træning. Men jeg var hurtig på fødderne på rugbybanen og den slags korte sprintdistancer, og især når det gjaldt noget andet end selve løbet.

Jeg deltog i Aarhus på One Mile - jeg tænkte, at det var rigeligt - sammen med bestyrelsen for DGI Sydøstjylland. Vi havde altså et lille bestyrelsesarrangement i gang her. Ikke som en konkurrence mod hinanden, men som en oplevelse i fællesskab. Og det var en rigtig god oplevelse!

Royal Run - egentligt en ganske god måde at fejre en ret sej kronprins på med ikke bare et løb, men en række løb i hele Danmark. Løbet skulle være for alle, og ideen med både distance på 10 km og One Mile (1609 meter) kan alle på en eller anden måde være med.

Min hustru har været en ivrig løber gennem mange år. Og for 7-8 år siden blev jeg da også helt grebet af stemningen til et Lillebælt Halvmaraton. Jeg tilmeldte mig, sikkert som så mange andre, til at deltage og blive en del af fællesskabet og stemningen. Trods et godt planlagt løbeprogram kunne kroppen ikke undgå skader, og jeg måtte til sidst sande, at jeg ikke skulle være motionsløber. I stedet tog jeg fat i cyklingen igen, men det er en anden historie.

Ca. 12.500 mennesker deltog i Aarhus. De hurtige der ville forsøge at komme under de magiske 4 minutter for en mil, de langsomme der bare var med, og alle dem imellem. Der var mennesker i alle aldre, størrelser og udformninger. For 29 procent af dem, der løb Mile-distancen, var det deres allerførste motionsløb.

Nu vil de gerne have, at man skal blive ved med at løbe - DIF og DGI. "Bevæg dig for livet" er mantraet. Og det giver da god mening - som individ og som samfund. Jeg har i alt fald set denne mandag, at løb er meget mere end pronations løbesko, kompressionsstrømper og ærmeløse trøjer. Det er faktisk i det rigtige set-up en udmærket motionsform for alle.

Men hvordan bliver jeg ved med at være grebet af euforien i fællesskabets store sus? Ja, jeg tror ikke det hænger ved i mit tilfælde. Jeg hopper hellere på mountainbiken. Men jeg håber da, at flere bliver aktive og finder ud af, at løb måske kan være en mulighed for dem.

Der er gode muligheder i løbeklubber og masser af motionsløb at tage til. Men det bliver svært at gentage den løbefest, der var i anledning af Frederiks 50 års fødselsdag - tillykke i øvrigt, og godt løbet! Min tid på One Mile (1609 meter) var 17:20.