Italiens præsident har onsdag godkendt Giuseppe Conte som premierminister, og han kan nu samle en regering med medlemmer fra protestpartiet Femstjernebevægelsen og Ligaen fra højrefløjen.

- Republikkens præsident, Sergio Mattarella, har i eftermiddag modtaget professor Giuseppe Conte, som han gav mandat til at danne en regering, siger præsidentsekretær Ugo Zampetti ifølge nyhedsbureauet AFP.

Juraprofessoren, som ikke har politisk erfaring, har accepteret opgaven.

Conte er knyttet til Femstjernebevægelsen, men han har aldrig været valgt ved et parlamentsvalg i Italien.

Han blev af partiet ført frem i forbindelse med valget i marts, da Femstjernebevægelsen vandt.

Conte har ifølge nyhedsbureauet Reuters lovet at rydde op i Italiens bureaukrati.

Den 53-årige juraprofessor er troende katolik. Han har flyttet sig godt rundt i det politiske univers fra et udgangspunkt på venstrefløjen til Femstjernebevægelsen, der betegnes som et protestparti.

Han skal stå i spidsen for en koalitionsregering med Ligaen, som har hjemme på højrefløjen.

Den kommende premierminister er stort set ukendt i den italienske offentlighed.

De seneste dage har han fra sidelinjen kunnet følge, hvordan italienske og internationale medier har gravet i hans baggrund.

Avisen New York Times har via kontakt til New York University gravet frem, at Giuseppe Conte angiveligt har pyntet lidt på sit cv.

I hvert fald fremgår det ikke af universitetets arkiver, at Conte har studeret på stedet. Det fremgår ellers af Contes eget cv.

Conte er blevet et kompromis i forhandlingerne mellem Femstjernebevægelsen og Ligaen. Begge partiledere ville gerne have ledet en italiensk regering.

Italien har været i politisk dødvande siden parlamentsvalget 4. marts.

Fredag i sidste uge bekræftede højrefløjspartiet Ligaen og protestpartiet Femstjernebevægelsen, at de var nået til enighed om et regeringsgrundlag.