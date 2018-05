Christian Rabjerg Madsen (S), miljøordfører: - Det er en overordentligt sympatisk forslag. Det passer godt sammen med vores vision for et grønnere Danmark. Der er flere af enkeltelementer som oprydning efter gamle forureninger, nye faunapassager, mere sammenhængende natur, der netop kræver store enkeltinvesteringer. Og Danmarks natur er under pres, vi har mange arter og naturtyper, som forsvinder, og der bliver under denne regering gjort alt for lidt for at styrke naturen. Jeg kan dog ikke gennemskue om forslaget er finansieret på den rigtige måde. I Socialdemokratiet mener vi jo, at vi skal finansiere den slags med f.eks. afgifter på plastik, fordi på den måde kan vi både finde pengene og gøre noget ved plastikproblemet.

Pia Adelsteen (DF), miljøordfører: - Hvis SF mener, at vi kan finde en milliard om året på finansloven, så er det ikke DF's prioritet at bruge den på en grøn satspulje. Vi er forvejen modstandere af den almindelige satspulje og den måde at dele penge ud på. Det virker forkert at tage pengene fra finansloven - Miljøministeriet har i forvejen et meget, meget stort budget. Skulle man endelige lave en særlig miljøpulje at dele penge ud fra, er mit forslag at tage pengene fra ulandsbistanden i stedet.