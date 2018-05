Svendborg: Da borgmester Bo Hansen (S) onsdag eftermiddag præsenterede sit spareforsalg på 75 millioner kroner for kommunens øvrige folkevalgte, smed han samtidig en luns ud til dem.

Bo Hansens mener nemlig, at hvis besparelserne om et par år viser sig at give et økonomisk overskud - må kun de partier, der har været med til at spare i år, være med til at bestemme, hvad overskuddet skal bruges på.

Borgmesterens spareplan Borgmester Bo Hansen (S) præsenterede onsdag resten af byrådet for sit oplæg til den store spareplan, som i disse dage forhandles på rådhuset. Han vil her finde minimum 70 millioner kroner om året, uden at hæve skatten, og han stiller krav til de andre politiske partier om, at de skal være med i et delforlig om besparelser, hvis de efterfølgende vil være med til at prioritere penge i det økonomiske råderum, som man politisk også opnår med besparelserne.



Administration: 10 millioner kroner



Overførselsudgifter: 10 millioner kroner



Mindre anlægsbudget: 10 millioner kroner.



Rammestyring, som vil fastfryse budgetterne de kommende år: 10 millioner kroner (fra 2020)



Familieafdelingen: 4,6 millioner kroner



Sparekataloget, som har været i høring: 35,4 millioner kroner

- Jeg vil meget gerne give dem ejerskab til det her. Og de skal jo ikke kun have ejerskab til de besparelser, der er. De skal selvfølgelig også have ejerskab til det, der kan være sjovt at være med til at udmønte. Og jeg tror faktisk, der er en god chance for, at der i 2020 og 2021, vil opstå et råderum, hvis vi når i mål med det her.

Er det en luns, du kaster ud for at få nogen med om bord?

- Det er en rimelig luns, synes jeg. Man kan jo ikke bede folk om at være der, når det er svært, og så skal de ikke være med til at dele dem ud, hvis det lykkes at skabe et råderum. Så jeg synes kun, at det er fair. Og i virkeligheden er det en sikring for dem, lyder det fra Bo Hansen.

Ifølge borgmesterens spareoplæg, som Fyns Amts Avis er kommet i besiddelse af, foreslår Bo Hansen at spare 75 millioner kroner på næste års budget.

Han vil finde cirka 40 millioner kroner ved at skære i administrationen, overførselsudgifter til arbejdsløse, anlægsudgifter, rammestyring og familieafdelingen, mens de resterende cirka 35 millioner kroner skal plukkes i forvaltningens 134 millioner kroner store sparekatalog.