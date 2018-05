Her er det endelig: Borgmester Bo Hansens (S) udspil til, hvordan han vil spare 75 millioner kroner på næste års budget. Planen blev præsenteret for de øvrige partier onsdag eftermiddag, og inden fredag er planen, at et budgetforlig skal være på plads.

Borgmesterens spareplan Borgmester Bo Hansen (S) præsenterede onsdag resten af byrådet for sit oplæg til den store spareplan, som i disse dage forhandles på rådhuset. Han vil her finde minimum 70 millioner kroner om året, uden at hæve skatten, og han stiller krav til de andre politiske partier om, at de skal være med i et delforlig om besparelser, hvis de efterfølgende vil være med til at prioritere penge i det økonomiske råderum, som man politisk også opnår med besparelserne.Sådan vil borgmesteren spare: Administration: 10 millioner kroner Overførselsudgifter: 10 millioner kroner Mindre anlægsbudget: 10 millioner kroner. Rammestyring, som vil fastfryse budgetterne de kommende år: 10 millioner kroner (fra 2020) Familieafdelingen: 4,6 millioner kroner Sparekataloget, som har været i høring: 35,4 millioner kroner

Gang på gang har borgmester, Bo Hansen (S) afvist at svare på, hvordan han vil finde et enormt to-cifret millionbeløb på næste års budget for at få kommunens finanser til at hænge sammen.

Hidtil har målet været før sommerferien at finde besparelser på næste års budget for 50 millioner kroner, og dertil har Bo Hansen haft et ønske om at finde yderligere 25 millioner kroner for at tilvejebringe et rådighedsbeløb; altså lidt luft i økonomien.

Planen om at finde et rådighedsbeløb er dog droppet, efter de politiske forhandlinger om en udligningsreform brød sammen i foråret og efterlod Svendborg med en regning på 25 millioner kroner.

Beløbet på 25 millioner skal dog stadig findes, men altså ikke bruges til et rådighedsbeløb, men derimod på at udfylde hullet efter den udligningsreform, der aldrig kom til verden.

Det korte af det lange er, at inden fredag skulle politikerne i Svendborg Kommune ifølge borgmesterens spareplan gerne kunne sætte to streger under en budgetaftale, der barberer næste års budget med 75 millioner kroner. Og som minimum 70 millioner kroner, fremgår det af planen.

Yderligere besparelser for at finde det ønskede råderum må så findes ved de ordinære budgetforhandlinger i efteråret.