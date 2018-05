Lotte Vesterholm er leder for Børneinstitution Højby - Hjallese, som Børnehuset Skovløkken er en del af. Fire-årige Liam stak af fra børnehaven tirsdag og krydsede Svendborgvej for at komme til sit hjem.

1. Hvad skete der tirsdag morgen, da Liam på fire år forsvandt fra Børnehuset Skovløkken?

- Ifølge den hændelsesskrivelse, som altid udarbejdes efter sådan en episode, blev Liam afleveret kort før klokken otte. Han vinkede farvel, som alle børn gør, og gik ind i alrummet. Klokken 8.16 modtager børnehuset et opkald fra en mor til et andet barn, som har set Liam ved Højby Friskole. Derefter sendes der straks en pædagog ud for at lede efter ham. Få minutter senere ringer Liams mor og fortæller, at han er hjemme. Der er tale om ganske kort tid, han har været væk. Men altså nok tid til, at han er nået hjem til sin bopæl.

2. Hvordan påvirker det dig som leder og de ansatte i Børnehuset Skovløkken?

- Vi er naturligvis meget ulykkelige over denne hændelse. Intet berører os mere, end når et barn hopper over et hegn og færdes alene uden opsyn. Vi har beklaget over for forældrene og er frygtelig kede af situationen, som berører alle involverede dybt og uden tvivl kommer til at sætte nogle spor.

3. Kan du forstå, at Liams forældre er chokerede?

- Jeg kan sagtens forstå, at forældrene er dybt rystede. Og vrede. Derfor har jeg været i dialog med forældrene flere gange siden episoden. Jeg er naturligvis ked af, at de trækker sønnen ud af børnehaven, men i denne situation kan jeg godt sætte mig ind i, hvorfor de træffer den beslutning. De fleste forældre ville handle oven på sådan en oplevelse, og det handler om at gøre det, der er bedst for ens barn og resten af familien.

4. Hvilke konsekvenser får hændelsen for Børnehuset Skovløkken?

- Vi har naturligvis nogle procedurer, som vi gennemgår til bunds. Vi undersøger nøje, om vi kunne have gjort noget anderledes. Er der noget, vi skal være mere opmærksomme på, så det ikke sker igen.

5. Har du tidligere oplevet, at et barn er hoppet over et hegn i en institution, du har ansvaret for?

- Nej, det er aldrig sket i en af de børnehaver, jeg har ansvaret for. Det er heldigvis noget, som sker ualmindeligt sjældent i det hele taget, og forhåbentlig sker det ikke igen.