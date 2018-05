Tirsdag morgen fik Anya Brahtz et chok, da hendes fireårige søn Liam pludselig stod i familiens hus i Højby. Mere end en kilometer fra Børnehuset Skovløkken, hvor han havde forceret et højt hegn efter et skænderi med et andet barn.

Anya Brahtz troede ikke sine egne øjne, da sønnen Liam pludselig stod i familiens hus på Syvhøjevej i Højby tirsdag morgen lidt i halv ni. For den fireårige dreng blev afleveret i Børnehuset Skovløkken en lille halv time tidligere af sin far. - Jeg troede, det var Liams lillebror Charlie, der snakkede til mig. Men det var Liam, som stod i døren iført strømpesokker. Jeg sprang en halv meter i vejret, da det gik op for mig, at han måtte være gået hjem på egen hånd, siger Anya Brahtz. Liam fortalte sin mor, at en pige i børnehaven havde skældt ham ud og slået ham over fingrene, fordi han ikke måtte være med i en leg. - Det blev han så ked af, at han besluttede sig for at gå hjem, fordi ingen af pædagogerne tilsyneladende havde tid til at trøste ham. Han kravlede derfor over hegnet, som må være mindst 1,60 meter, og gik hele vejen hjem til vores hus, som han har krydset Svendborgvej for at nå frem til. Tanken om, at han er gået over den farlige vej helt alene, skræmmer mig, siger Anya Brahtz.

Tilliden er væk