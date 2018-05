Til årets Tinderbox tilføjes et nyt område til festivalpladsen med dj's og barer under navnet Moonshine.

Arrangørerne bag Tinderbox vil tilbyde et nyt område til årets festival, hvor gæster kan købe mad og drikke.

Moonshine kalder de det. Og det er vistnok uden reference til ulovligt hjemmebrænderi, som ordet ellers er engelsk slang for. I hvert fald vil drikkevarerne ifølge festivalen primært bestå af øl, cocktails, sodavand og cider. Herudover kan man købe burgere, fried chicken og fish and chips hos streetfood-stederne Snack & Blues og Hooked.

Området kommer til at ligge under trækronerne bag Rød Scene, og over folks hoveder bliver der hængt lyskæder og discokugler op. I en kommentar til afsløringen af det kommende område siger pressechef for Tinderbox John Fogde:

- Vi vil altid gerne skabe små oaser og frirum, og selvom der allerede er nogle stykker i Tusindårsskoven under Tinderbox, synes vi, at der er plads til endnu et. Derfor lancerer vi Moonshine, der kombinerer lækker mad, friske cocktails og en indretning, der lægger op til en hyggelig pause fra den til tider hektiske feststemning på pladsen.

Tinderbox 2018 foregår i Tusindårsskoven i Odense 28. til 30. juni