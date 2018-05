Formand for Byforeningen For Odense, Sharon Fisher, giver koncerndirektør Frederik Barfoed ret i meget af hans kritik af byggerierne i Odense. Dog er hans kommende byggeri i Munkebjerg Park mere af samme skuffe, mener hun.

Frederik Barfoed nævner blandt andet, at han synes, at bygningerne på Thomas B. Thriges Gade ligger for tæt i forhold til muligheden for dagslys i boligerne, udendørs fællesarealer og privatliv, når naboerne kan kigge lige ind til hinanden. Synes du, at der bygges for tæt?

- Ja, det synes jeg. Lige på det punkt er jeg faktisk meget enig med ham. Jeg synes også, at der bliver bygget for tæt på Thomas B. Thriges Gade, og jeg tror, at mange folk, der forelsker sig i et projekt ud fra tegningerne, ofte bliver overraskede, når de ser, hvor meget eller lidt lys, der i virkeligheden er. Taler man om den gamle middelalderby i Odense, så var det små, smalle stræder, man havde, men da værdsatte man heller ikke lyset på samme måde, som vi gør i dag.

Derudover mener koncerndirektøren i Barfoed Group, at mange af de nye bygninger, der bliver opført i Odense, ikke er i god nok kvalitet - og han synes, at han "ser en meget ensartet og kønsløs arkitektur" i en del af det nye byggeri. Har han ret?

- Ja, han har fuldstændig ret. Meget af arkitekturen i Odense er så kønsløs, at jeg ikke kan skelne den fra Aarhus eller Aalborg. Områderne bliver bebygget stort set ens, og man vælger mange gange de samme materialer, fordi alting opføres i det samme årti. Vi har for eksempel mange arealer med hvid beton på havnen, men også omkring TBT, og den bliver meget kønsløs. Derudover er der vældig meget økonomi inde over, og det betyder, at man måske har nogle gode intentioner fra starten, men at det ofte ender i nogle billigere løsninger. Man ser ofte, at nye byggerier ofte klarer sig dårligere over tid end ældre byggerier, netop fordi materialerne og håndværket er for ringe.

Du har set planerne for Barfoed Groups kommende udvidelse af byggeriet i Munkebjerg Park. Skiller det sig ud fra det kønsløse og ensartede?

- Jeg må sige, at det ligner alt det andet. Udvidelsen ligner meget den bygningsmasse, vi ser overalt i dag, så jeg kan ikke se, at projektet er noget særligt for Odense. Men når jeg ser planen, er der meget grønt indtænkt, og det er vidunderligt, hvis det selvfølgelig bliver ved med at være sådan. Man kan frygte, at tingene ændrer sig i byggeprocessen. På havnen ved jeg eksempelvis, at folk flyttede derned med en forventning om frit udsyn efter at have set tegningerne, men det er ikke det scenarie, de har i dag.

Hvilken måde skal man så bygge på?

- Jeg ville ønske, at flere tænkte lidt anderledes. Jeg kan godt lide, når et byggeri har en volumen, der er skulpturel - at den tilfører området noget. Det gør Tietgenkollegiet og Axeltorv i København eller Bølgen i Vejle.

Har vi eksempler på nytænkning i Odense?

- Nej. Ikke nogen, som har det format, det mener jeg simpelthen ikke, vi har.

Er det tætte byggeri ikke en del af Odenses mission om at blive en storby?

- Jo, men Aarhus og København har været i gang længe på deres havnefronter, hvor vi har været meget sene til at komme i gang. De har draget nogle erfaringer. De har været meget hurtige til at jævne ting med jorden og har glemt, at samspillet mellem nyt og gammelt er fantastisk. Det kræver meget at bygge nyt og gammelt sammen, og det er dyrt at bevare ting. Men det ville være fantastisk, hvis vi kunne gøre det på vores havn.

Hvad har Odense brug for?

- Jeg ville ønske, vi havde haft en stadsarkitekt i Odense, inden vi gik i gang med det her kæmpestore projekt (TBT-projektet, red.). Vi har udsigt til en, men vi har ingen endnu. Men nu er løbet kørt både for havnen og for hele Thrige-området.