Hvis du kom til åfarten for at sejle vandcykel eller tage en tur op ad åen onsdag, er du én af dem, der er gået forgæves. Al sejlads var indstillet. Mere end halvdelen af vandet i åen var "forsvundet", og faktisk viste Odense Å sig fra sin mest naturlige side fra Munke Mose og op forbi Fruens Bøge. Der var frit løb fra halvsluserne ved mosen og ud i Odense Fjord.

Det var den årlige åtømning, som startede allerede natten til onsdag for at gøre det muligt at arbejde med forskellige jobs. Et af dem er at fjerne "fremmedlegemer" fra åen. Typisk er det indkøbsvogne, skilte, cykler og forskelligt skrammel, som nogle smider i vandet. Især omkring broerne er det åbenbart fristende at skille sig af med den slags, der kastes ud i strømmen med et ordentligt plask.

Det kan også være grene og fældede træer, som har lagt sig til hvile på bunden og er til gene for Odense Aafart. Hele strækningen fra byen til Erik Bøghs sti bliver afpatruljeret, og åfartens folk benytter dagen til at tjekke sejlstrækningen og konstatere, om bunden har ændret sig, så der laves kursændringer. Det er ikke alle steder på åen, hvor to både kan passere hinanden.