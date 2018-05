Beredskabet virkede efter planen, da en alt for varm elkande satte personale, politi- og brandfolk på arbejde i Svendborg Arrest.

Svendborg: Samtlige indsatte og ansatte måtte evakueres fra Svendborg Arrest på Tinghusvej, da der onsdag eftermiddag opstod brand i en af cellerne.

Lidt før klokken 17 opstod branden i en celle, hvor en indsat var ved at koge vand i en el-kedel. Kedlen selvantændte ifølge vagtchefen ved Fyns Politi.

- Branden skyldes en kortslutning i en el-kedel. Den selvantænder, og der går ild i den hylde, den står på, så der udvikles røg. Alle 24 fanger må evakueres og kommer ud i gården, som procedurerne siger, siger Lars Fredensborg.

To af de ansatte i arresten måtte efterfølgende undersøges for røgforgiftning, mens de indsatte kom tilbage i deres celler, da branden var slukket igen. Dog ikke den indsatte med el-kogeren.

- Nej, den celle kan vi ikke bruge igen, så han er blevet genhuset i en anden celle, siger vagtchefen, som også understreger, at der ikke var tale om et forsøg på at bryde ud af arresten på Tinghusvej i Svendborg.

- Det var et hændeligt uheld, der er ikke tale om et flugtforsøg, siger han.

Når sådan noget sker, er der en beredskabsplan, og den blev fulgt til punkt og prikke. Det oplyser indsatsleder Brian Christensen fra Beredskab Fyn, der ledede brandfolkene.

- Vi plejer lige at følge op, når vi er færdige med indsatsen. Det er også en god mulighed for, at nye brandfolk får set stedet, så de ved, hvordan det ser ud til en anden gang.