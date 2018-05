Miljøorganisation roser Facebook for aftale, som sikrer grøn norsk vindstrøm til datacentret i Odense - men organisationen understreger også, at Facebook, Google, Apple og andre store datacenter-aktører ikke blot køber sig ind i allerede planlagte grønne energiprojekter.

- Det afgørende er, at Facebook rent faktisk sikrer opførelsen af ny vindenergi til det nordiske energinet og ikke blot opfylder sine egne mål om 100 procent grøn strøm ved at købe sig ind i projekter, der var blevet realiseret uanset, siger han.

Miljøorganisationen Greenpeace roser den amerikanske it-gigant Facebook for den nye aftale , som sikrer grøn og vedvarende vindenergi fra et nyt stor vindprojekt i Norge til datacentret i Odense.

Det er da også helt afgørende, understreger Tarjei Haaland fra Greenpeace, for ellers er der tale om en gratis omgang for både Facebook og andre store datacenteroperatører.

- Hvis de strømslugende datacentre i Danmark opføres uden, at der stilles helt håndfaste krav fra regeringen om, at de skal bidrage med ekstra vedvarende energi, så kan IT-giganterne blot købe sig ind i puljen af vores grønne strøm. Det vil blive en gratis omgang for selskaberne. Derfor bør regeringen nu fremlægge de nødvendige krav til Facebook, Apple og Google for at sikre, at de bidrager med ekstra vedvarende energi, der matcher det forventede høje forbrug.