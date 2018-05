42-årig mand fra Faaborg er tiltalt for psykisk terror af sin ekskæreste. Sagen var for retten onsdag, men bliver først afsluttet i august eller september. Nu får hun en sommer i frygt og utryghed.

Faaborg: En 42-årig mand fra Faaborg undgik ved retten i Svendborg foreløbig en dom for at køre psykisk terror på sin ekskæreste, fordi det viste sig, at de forhold, han var tiltalt for onsdag, kun udgør toppen af isbjerget. Politiet skal nu undersøge en stribe nye anmeldelser. Hans tidligere kæreste frygter, at det betyder, at manden vil fortsætte med at stalke, true og forulempe hende, og brød sammen i krampegråd i retten, da det gik op for hende, at sagen mod hendes forventning ikke kunne afsluttes.

“ - Pludselig stod han bare neden for trappen. Jeg sparkede ham for at slippe ud, og tænkte "Nu slår han mig ihjel", og så begyndte jeg bare at skrige alt, hvad jeg kunne. Forurettet kvinde fra Faaborg i retten.

Politiets anklagemyndighed havde lagt op til at kræve fængselsstraf, fordi den 42-årige ved flere lejligheder har overtrådt et såkaldt polititilhold. Han må hverken fysisk, elektronisk eller via tredjeperson sætte sig i kontakt med kvinden. Det har manden valgt at blæse på, og han har tværtimod ved flere lejligheder været intimiderende og krænkende overfor kvinden.