Albani og Royal Unibrew skal ikke længere kun levere øl og drikkevarer til resturanter og beværtninger rundt om i landet. I stedet går de nu også selv ind i restaurationsbranchen.

I den gamle tapperihal på Albanigade render fire håndværkere rundt for at gøre det 850 kvadratmeter store lokale klar til at åbne en ny restaurant og eventcenter for bryggeriet til juni.

Hele den ene væg er et langt vindue med udsigt ind til Theodor Schiøtz Brewing Co. bryggerianlæg og tappehal for Albanis specialøl.

- Tanken er gennemsigtighed, så man kan se ind til både produktionen af øl og ud i køkkenet, hvor maden bliver lavet, siger Jesper Larsen, nordisk chef for Craft Beer hos Royal Unibrew.

- Vi vil gerne iscenesætte øl, højne øllen. Mad er der, hvor vin har haft hjemmebane indtil nu, derfor vil vi gerne sætte mad og øl sammen, fortsætter Jesper Larsen.