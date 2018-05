Husfabrikken A/S i Vissenbjerg, der havde likviditetsproblemer, er nu under tvangsopløsning, ifølge Erhvervsstyrelsen.

Det kan man læse på virk.dk, der er en hjemmeside for det centrale virksomhedsregister.

Stiftstidende kunne 4. maj fortælle, at direktør Kim Kenlev stoppede hos Husfabrikken A/S efter kun seks måneder i jobbet.

Husfabrikken A/S Ifølge selskabssiden biq.dk er Husfabrikken A/S i dag ejet af VCH Rainmaking ApS, som Claus Valsøe Clausens hustru ejer samt svenske HouseFactory AB og DKGemma ApS, et selskab Henrik Nygaard, tidligere ejer af Kokken & Jomfruen, står bag.

14. maj kunne avisen så fortælle, at Husfabrikken A/S, der bygger modulhuse, er i likviditetsproblemer.

Bestyrelsesformand Bengt Eklund skrev i en mail til avisen, at likviditetssituationen var "meget alvorlig". Samtidig har fabrikken været uden direktør, da Kim Kenlev og senest Claus Valsøe Clausen stoppede henholdsvis 28. februar og 16. april. Firmaet skal efter vedtægterne have to direktører. Men formelt set har der ingen været, siden Claus Valsøe Clausen stoppede. I sådan en situation kan Erhvervstyrelsen gå ind sende en virksomhed til tvangsopløsning hos skifteretten, da en virksomhed skal tegnes af en ledelse.