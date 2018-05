Natur

Blommenslyst: Danmarks Naturfredningsforening (DN) i Odense inviterer lørdag 2. juni kl. 10-15 på en naturplejetur til toppen af Dyred Banke med naturvejleder Carsten O. Hansen som turleder.

Den 123 meter høje Dyred Banke er Odenses højeste punkt har en vid udsigt over Højfyn. Det er sjette år i træk at DN står for naturplejen på Dyred Banke.

Deltagerne skal først og fremmest slå græs med DN's skarpe østrigske leer og fjerne selvsåede træer og buske med ørnenæb og buskrydder. DN Odense og Odense Kommune lavede i fællesskab plejeplanen for banken i 2013. Formålet er at sikre udsigten og at fremme hedelyngens tilbagevenden på toppen.

Deltagerne mødes på toppen, ved p-pladsen og ved opgangsstien. Der kræves tilmelding senest 30 maj til turlederen telefonisk eller via mail.

Husk arbejdstøj og havehandsker. DN Odense har alle redskaber og giver frokost, kaffe/te og drikkevarer. Arrangementet er for hele familien.