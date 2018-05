Sådan kan du hjælpe

- Det kan også være et barn, som har været lidt stille i det, men så begynder at slå kammeraterne og let kommer op at slås, bliver meget vred derhjemme og smækker med dørene. Det kommer an på, hvordan det barn reagerer, men hvis der kommer en ændring i adfærd, så er det i hvert fald et tegn på, at et eller andet er galt. Så er spørgsmålet, hvad det er, siger Bente Boserup.

- Forældre kender deres børn rigtig godt, så de vil lægge mærke til, hvis en dreng, der er udadvendt, glad, går til fodbold og har kammerater hjemme, lige pludseligt trækker sig ind i sig selv, ikke vil være sammen med andre, ikke vil gå til fodbold og begynder at pjække fra skole. Altså begynder at vise tegn på, at 'jeg har det ikke godt'. Det kan børn gøre på mange måder, selvom der ikke kommer ord ud af munden på dem.

Hun understreger, at hun ikke kender til den konkrete sag, hvor en 48-årig mand er tiltalt for flere tilfælde af seksuelle overgreb og krænkelser af børn, men en måde at opdage et muligt overgreb eller svigt er altså at holde øje med barnets eller den unges opførsel.

Det fortæller Bente Boserup, der er seniorkonsulent i Børns Vilkår, der arbejder for at udrydde svigt af børn og blandt andet driver Børnetelefonen.

Hvis et barn pludseligt ændrer adfærd - isolerer sig eller bliver udadreagerende - kan det være et tegn på omsorgssvigt eller seksuelle overgreb og krænkelser.

Hun fortæller, det også kan være, barnet begynder at skade sig selv, holder op med at tro på sig selv eller får fysiske symptomer som kvalme eller hovedpine. Hvis overgrebet er voldsom eller står på længe, kan barnet også ubevidst gøre sig ulækker.

- Det er ikke en strategi, de lægger, men det er en ubevidst måde at tage afstand til den, der krænker dem. Det kan være, man holder op med at vaske sig, lugter lidt af tis, lader være med at vaske hår. Man kan også se, at de kan få et anstrengt forhold til berøring. Hvor de tidligere elskede at få knus og kram, så pludseligt så lægger de afstand, siger Bente Boserup og slår fast, at man ikke altid bare kan slå det hen som tegn på pubertet.

- Man kan som forælder godt tro, at det er det, det handler om. Derfor kan det være svært. Men har man en fornemmelse af, at barnet ikke trives, og man er nødt til at finde ud af, hvad det er, skal man være vedholdende.