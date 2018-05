Efter konkurs og tvangsnedrykning fra 2. division sidste år er SfB stærkt på vej mod oprykning til Fynsserien. Efter sommerferien begynder samarbejdet med Oure FA om et fælles førstehold, og for træner Jesper Jensen betyder det ikke noget, at SfB-Oure FA ser ud til at starte i Danmarksserien i stedet for 2. division.