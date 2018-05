Hans Peter Svendler var som daværende direktør i Realdania med i skabelsen af TBT-projektet i Odense, hvor han i dag sidder i styregruppen. Han opfatter boliginvestor Frederik Barfoeds kritik af for høj byggetæthed i TBT-projektet som en vittighed.

Bredsiden mod arkitekturen i Odense - og specifikt på Thomas B. Thriges Gade - leveret af koncernchef i Barfoed Group, Frederik Barfoed, i Fyens Stiftstidende onsdag er totalt forfejlet. Sådan lyder det fra Hans Peter Svendler, tidligere filantropidirektør i Realdania, der er Odense Kommunes partner i byomddannelsen af den nu lukkede del af gaden. I dag er Svendler medlem af styregruppen for TBT-projektet. Barfoeds kritik I forbindelse med en artikel i onsdagens avis om Barfoed Groups planer om at opføre 700-800 nye boliger i Munkebjerg Park ved Niels Bohrs Allé, rettede koncerndirektør Frederik Barfoed kritik mod nogle af Odenses andre bygherrer og byggerier. Læs hans kritikpunkter her:- "Barfoed Group har valgt en anden retning i forhold til de mange byggerier, som i disse år opføres i Odense Kommune, hvor man mange steder bygger ekstremt tæt og i en til tider meget ordinær arkitektur uden meget sjæl og passion fra bygherren".



- "Når det går så stærkt, som det gør i samfundet for tiden, så har alle projekter gang på jorden. Det kan gøre, at nogle, som har solgt projektet videre, inden de er gået i gang med at bygge, måske ikke tager den opgave så alvorligt, som man kan ønske".



- "I den byudvikling, Odense gennemgår i disse år, bygger vi jo også til de næste generationer, og der synes jeg, vi ser en meget ensartet og kønsløs arkitektur."



- "Jeg er ikke ude på at genere nogen kollegaer, men efter min overbevisning er der bygget alt for tæt på Thomas B. Thriges Gade. Der er dybest set ikke noget galt i at bygge tæt, og det er jo ikke færdigbygget endnu, men af det, jeg har set indtil videre, så ligger det tæt, i forhold til at man gerne vil have dagslys i boligerne og aktive fællesarealer, som er det, vi satser på. Det virker, som om at man nærmest ikke kan sidde ude på sin altan, uden at folk kan kigge direkte ind på dig." - Jeg kan ikke tage det seriøst, siger han og mener, at Frederik Barfoeds ærinde alene må være et forsøg på at få talt de lejligheder op, som han selv er på vej med i Munkebjerg Park, som omtalt i avisen onsdag. - Jeg kan ikke se, det kan være andet. Rent fagligt i forhold til tæthed, mener jeg, det er helt ude i hampen det, når han (Frederik Barfoed, red.) siger, at Thomas B. Thriges Gade opføres med en for høj tæthed, når bebyggelsesprocenten kun er cirka det halve af den måde, man bygger på i Aarhus og København, lyder reaktionen fra Hans Peter Svendler. - Der er jo forskel på at bygge i en forstad og bygge i centrum af en by. Det er to vidt forskellige ting. Ude i forstaden er en bebyggelsesprocent på 25 helt almindelig. Det er som at sammenligne at bygge på Manhattan og ude i Tilst.

Byliv kræver tæthed

Frederik Barfoed udtalte onsdag, at man i Odense i disse år "ser en meget ensartet og kønsløs arkitektur", og konkret i forhold til Thomas B. Thriges Gades omdannelse fra en travl gade til et nyt bykvarter, lød det fra ham: - Efter min overbevisning er der bygget alt for tæt. - Det virker som om, man ikke kan sidde ude på sin altan, uden at folk kan kigge direkte ind på dig. - Jeg ved ikke, om det er en vittighed, han kommer med, lyder det fra Hans Peter Svendler, der ud over sit engagement i TBT-projektet også udtaler sig på baggrund af, at han er professor i arkitektur og har en fortid som prorektor på arkitektskolen i Aarhus gennem 10 år. Ifølge Svendler er tæthed i byggeriet netop en forudsætning for at skabe det byliv, som det er Odenses vedtagne ambition at få mere af, og som et af TBT-projektets vigtigste forudsætninger har været at bidrage til. - Hele ambitionen i Thomas B. Thriges Gade-omdannelsen er jo netop at løfte Odense og få byen gjort i stand til at kunne konkurrere med København, Aarhus og de andre byer. Ved at have et byliv og ved at være en by, der har de samme karaktertræk og charme som de andre store byer, hvor der - netop på grund af tætheden - er basis for cafeliv, torvehandel og den slags.

Meget tættere i Aarhus og Købehavn