Efter 41 år ved politiet og PET mente Hans Jørgen Bonnichsen, der fylder 75 år torsdag den 24. maj, pludselig en hel masse om PET i medierne.

Der er altid en værre larm omkring manden med det ellers så venlige, lidt bamsede udseende. Det var der for eksempel for to år siden, da Hans Jørgen Bonnichsen meldte sig ud af Venstre i protest mod regeringens nye stramninger over for de mange tilstrømmende asylansøgere.

Med et malende billede sammenlignede han det at være Venstre-medlem med at være en frø, der langsomt bliver kogt levende.

Den tidligere operative chef for Politiets Efterretningstjeneste hoppede med egne ord ud af gryden i tide. Han har ikke siden fundet et nyt parti, som han har lyst til at være medlem hos.

- Det er faktisk en lettelse, for så behøver jeg ikke bære rundt på et partis fejltagelser og byrder. Men det var med vemod, jeg måtte sige farvel til Venstre, for partiprogrammet udtrykker præcis det, der rører sig i mig. Det er bare ikke det, man ser udfolde sig i det virkelige liv, forklarer Bonnichsen.

Sagen med Venstre kom efter en stribe år, hvor den tidligere så tavse PET-chef pludselig var her og der og alle vegne i medierne. Han mente hele tiden noget.

- Det var et mønsterbrud. Man har aldrig tidligere i dansk politihistorie set en person gå ud og være kommentator på Danmarks Radio, stille sig til rådighed for medierne og skrive bøger om sin tid i politiet. Det var uhørt. Nogle af mine tidligere kolleger i PET var rasende og kaldte det nærmest landsforræderi, mens mange andre mente, det var rigtigt og relevant at forklare befolkningen, hvordan vi arbejder, forklarer Bonnichsen.

Selv nød han friheden til at kunne tale mere frit.

- Det var en dejlig fornemmelse at slippe ud af det jernbur, som man altid vil være i som ansat i en statslig organisation, hvor man selvfølgelig er præget af kulturen og af, at man er nødt til at tage det nødvendige hensyn til sin arbejdsplads. (Berlingske)