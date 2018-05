Advokat Trine Irene Brodersen, København, fylder 40 år fredag den 25. maj.

Hun har altid vidst, at hun ville være advokat. Interessen for samfund og politik, retfærdighed og ordentlighed førte hende fra handelsskoleårene i Svendborg til jurastudiet i Aarhus i 1997.

Her blev det allerede klart på de første semestre, at hun ville arbejde med insolvensret. En disciplin, der jonglerer med mange forskelligartede juridiske områder og kræver indsigt i bl.a. formueret.

Som fuldmægtig og advokat hos Kromann Reumert 2002-2011 opbyggede Trine Irene Brodersen erfaring med store sagskomplekser i forbindelse med finanskrisen inden for ejendomssektoren og entreprisebranchen.

I 2011 ønskede hun at komme tættere på kundens hverdag og var derfor 2011-2013 ansat i den juridiske afdeling i FIH Erhvervsbank. Men hurtig trak det traditionelle advokatkontor igen, og hun gik målrettet efter en stilling hos Kammeradvokaten.

I 2013 begyndte hun som senioradvokat i insolvensafdelingen hos statens advokat med Skat som primær kunde, og hurtigt kom flere store konkursboer og retssager under hendes ansvar.

I 2017 markerede hun sig med bidrag til digitaliseringen af advokatbranchen. Sammen med juniorpartner og advokat, Paw Fruerlund, stod hun i spidsen for udviklingen af Konkursportalen.dk. Et brugersystem, der har til formål at skabe øget transparens for kreditorerne i konkurssager.

Udviklingen af nye hjælpeværktøjer er efterfølgende blevet en del af hendes interesseområde.

Trine Irene Brodersen er certificeret life- og businesscoach og certificeret Mastercoach.

Januar 2018 blev hun udnævnt til partner hos Kammeradvokaten.

Hun er fynbo af fødsel, men bor nu på Vesterbro med ægtemanden Klaus og bassethunden Freedom. Bogreolen rummer en blanding af ledelsesudvikling, coaching, krimi og rejser.

Fritiden bruges især på rejser til storbyer rundt om i verden. (Berlingske)