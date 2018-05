Kloden rundt

USA: For første gang i over 30 år har titusinder af ansatte på Las Vegas' kasinoer i USA varslet en omfattende strejke fra 1. juni. Det er en strejke, som kan lamme hele branchen, skriver nyhedsbureauet AP. At det er alvor, har medlemmerne af den slagkraftige fagforening Culinary Union afgjort ved en afstemning. Årsagen til strejkevarslet er, at en overenskomst udløber 31. maj, uden at der er indgået en ny aftale om løn- og arbejdsforhold. Den seneste store strejke i Las Vegas fandt sted i 1984. Den varede 67 dage og gav byen, kasinoerne og de ansatte flere hundrede millioner kroner i tab. En ny strejke vil blandt andet omfatte bartendere, stuepiger, tjenere, portører, elevatorførere og kokke. (ritzau)