1. Emma Burstow, England (en af de meget få kvinder på Codegarden

- Jeg er stadig meget ny i den her verden. Jeg var engelsklærer i seks år i London, men så fik jeg to børn på 18 måneder, og så var det altså slut med at være lærer. Det kunne ikke hænge sammen. Jeg begyndte at babysitte for at tjene nogle penge, men jeg har altid haft webdesign som hobby, og nu er det min levevej. Det er ærlig talt en drøm, der er gået i opfyldelse.- Jeg var 33 år, da jeg "sprang", og jeg startede med at tage et kursus. Der stod jeg med alle mine spørgsmål, og svarene skulle jeg have af 20-årige, for det er jo dem, der er eksperterne. Det var den omvendte verden for mig.

- Jeg er med på Codegarden for tredje gang, og da jeg var her sidste år, fandt jeg et job som webudvikler hos Crumpled Dog (webbureau i London, red). Der har jeg været i godt et år nu, og det er mit drømmejob. Jeg har stadig meget at lære, men i Umbraco-miljøet lærer vi af hinanden og deler med hinanden. Jeg er vild med det, og jeg tror ikke, jeg kan møde udfordringer, der sådan lige slår mig ud. Når man har været lærer og stået i et klasseværelse med 30 fjendtlige teenagere, er du ikke så let at vælte.